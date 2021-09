Diciottenne vercellese positiva fermata in auto con amici: denunciata

Positiva al Covid, girava tranquillamente in auto con gli amici: ma la diciottenne vercellese è incappata in una pattuglia dei carabinieri di Cossato, che l'hanno denunciata.

Dopo aver fermato un auto con cinque ragazzi a bordo per un normale controllo, i militari hanno scoperto che tra di loro c'era una ragazza di 18 anni, a cui l'Asl di Vercelli aveva notificato la comunicazione di quarantena in quanto positiva al Coronavirus. La ragazza è stata denunciata e i suoi quattro amici sono stati multati per aver violato le norme per il controllo del contagio e ora dovranno stare in isolamento.