"Agevolare famiglie e imprese nel pagamento delle cartelle fiscali"

"Dal 1° settembre riparte l'attività di riscossione dell'Agenzia dell'Entrate e saranno dunque inviate agli italiani le cartelle per il recupero dei debiti fiscali che erano stati sospesi a causa dell'emergenza Covid: occorre un provvedimento urgente per aiutare famiglie e imprese a fare fronte, in un momento così delicato dal punto di vista economico, a queste spese”. Lo ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

“Bisogna considerare questo periodo di sospensione come un corpo a se stante rispetto a tutto il resto e prevedere dunque un trattamento separato dall'ordinario sistema fiscale, come ad esempio la possibilità da parte del contribuente di fruire di una rateizzazione di quanto dovuto, prevedendo un contenuto tasso di interesse - ha proseguito Pichetto - con la facoltà di optare anche per il pagamento immediato, con relativi benefici, quali uno sconto sull’ammontare da pagare. Si tratta di una misura necessaria per venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese: un ulteriore impegno per il Paese di fronte al quale tutta l'economia ne può trarre vantaggio".