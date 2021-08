Piemonte: esenzioni del ticket prorogate fino al 31 marzo 2022

In Piemonte sono prorogate fino al 31 marzo 2022 tutte le esenzioni dal ticket sanitario per patologia che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2021. L'attestato di esenzione per patologia si richiede all'Asl presentando una certificazione medica rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica.

"Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali - spiegano dalla Regione - L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute. Le tipologie di esenzione previste in Piemonte per reddito, invalidità, gravidanza, malattie croniche invalidanti, diagnosi precoce dei tumori, esami diagnostici legati al ricovero".