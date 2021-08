Patronale di Trino: il programma di domenica 29 agosto

Saranno gli Eiffel 65 la punta di diamante della domenica della festa patronale di San Bartolomeo. Organizzata dal Comune di Trino in collaborazione con Pro Loco, Aoct, Ascom, giunge oggi alla terza delle cinque giornate di appuntamenti.

Sabato ha vissuto tre appuntamenti culturali: a Palazzo Paleologo in mattinata è stato presentato il libro di Bruno Ferrarotti “1921-1922. Il biennio nero a Trino e dintorni” e nel pomeriggio quello di Pietruccio Montalbetti “Il mistero della bicicletta abbandonata”, mentre nei giardini della biblioteca ‘L Lantarnin dal Ranatè ha presentato i libri di Sabrina Martinotti “Lo specchio dal riflesso azzurro” e “Storie di un fiore di carta”, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza a Pat e A-Mici di Trino. In centro i commercianti hanno proposto il “Fora tüt”, in piazza Audisio e corso Italia ha preso il via la due giorni del moto incontro della “Three Towers Fest”. Infine in piazza Comazzi si sono esibiti gli Explosion.

Il programma di domenica 29 agosto: alle 9,30 partirà la sfilata della leva 2003 e alle 11 ci sarà la messa all’aperto in piazza Comazzi. In piazza Audisio proseguirà la “Three Towers Fest” del Moto Club Three Towers Trino iniziata sabato pomeriggio. Oggi il motoincontro regionale entrerà nel vivo con l’apertura delle iscrizioni alle 9. Alle 10,30 verrà proposta la musica dal vivo con i 4U, alle 11 ci sarà la benedizione del motociclista con Emor Lucingoli, alle 12 la pausa pranzo ed infine la sera alle 21 il concerto dei The Presence. Dalle 19,30 al mercato coperto sarà possibile cenare con la Pro Loco che per questa sera propone il seguente menù: affettati misti, bruschetta, lasagne al ragù, panissa, fritto di calamari, grigliata di carne, patatine fritte, macedonia con gelato, dolce. Alle 21,30 in piazza Comazzi sul palco verranno consegnati i riconoscimenti ai volontari della campagna vaccinale, e sempre in piazza Comazzi alle 22 ci sarà il concerto di punta della patronale con gli Eiffel 65. In piazza Garibaldi è sempre attivo il luna park. Sono consigliate le prenotazioni: sono possibili al numero 328-7459133 o dal sito www.eventiatrino.it.