Borgosesia: alimenti mal conservati, multa e denuncia per un ristoratore

Trenta chili di carne e pesce in cattivo stato di conservazione e gravi carenze igieniche.

E' quanto hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Borgosesia unitamente al personale del Nas (nucleo anti sofisticazioni) di Torino e del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) di Vercelli, l’altra sera in un ristorante cinese di Borgosesia. In particolare, sono stati sequestrati circa 30 chilogrammi di alimenti (prodotti ittici e carni) in cattivo stato di conservazione. Sono state accertate anche gravi carenze igieniche e per alcuni prodotti non era chiara la provenienza poichè non avevano la prevista tracciabilità alimentare. I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Vercelli hanno poi verificato che uno dei dipendenti non era stato assunto regolarmente. Alla luce di tali violazioni il titolare, un cittadino cinese, è stato multato per un importo complessivo pari a 6.100 euro e denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli.