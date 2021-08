Formigliana: scontro tra auto, interviene l'elisoccorso

Due persone risultano ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 230 nel comune di Formigliana. Intorno alle 17:30 una squadra di volontari dei vigili del fuoco di Santhià ha dovuto intervenire per mettere in sicurezza le auto e collaborare con il personale medico del 118: i due conducenti erano già fuori dall'abitacolo, ma una è stato portato in ambulanza all'ospedale di Vercelli, l'altro portato via con l'elisoccorso. Da segnalare la presenza dei Carabinieri di Buronzo, Santhià e San Germano.