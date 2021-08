Contagi: aggiornamenti disponibili sul canale WhatsApp della Regione

Sul canale Whatsapp della Regione Piemonte da oggi, martedì 24 agosto, sono anche disponibili i dati sull'andamento del contagio in Piemonte.

Ricordiamo che per accedere al canale dedicato basta salvare in rubrica il numero 334 6681342 e inviare un messaggio (ad esempio un semplice "ciao") via Whatsapp. Tra i codici disponibili per richiedere informazioni su Green pass, vaccinazioni, tracciamento, test e quarantena, da oggi si aggiunge anche il "CO00", che riporta i dati regionali e provinciali sui contagi aggiornati tutti i pomeriggi alle 16,30.