Vercelli: l'amico investe una persona, lui testimonia il falso, denunciato

Testimonia il falso per "aiutare" un amico che aveva investito una persona, denunciato.

Durante la ricostruzione di un incidente stradale, avvenuto durante i festeggiamenti per vittoria degli Europei a Vercelli lo scorso mese di giugno, in cui un ragazzo, di 22 anni, era stato investito da un coetaneo alla guida di un’autovettura, il personale dell'Ufficio infortunistica della Questura ha scoperto che l’investitore, a sua discolpa, aveva presentato un testimone le cui dichiarazioni sono poi risultate false, "in quanto ad arte prodotte al solo scopo di favorire l’amico e diminuirne le responsabilità", viene spiegato. I filmati delle telecamere di sorveglianza, installate nella zona, hanno confermato i fatti come invece ricostruiti in sede di rilevazione e non come testimoniato dall'amico dell'investitore, che è stato segnalato all'autorità giudiziaria per falsità ideologica.