Scopello: guida ubriaco dopo la sua festa di compleanno, denunciato

Durante la notte del 21 agosto scorso, a Scopello in Valsesia, una pattuglia del Distaccamento Polstrada Varallo, durante un controllo sulla Sp 299, ha notato che un automobilista viaggiava ad andatura fortemente ridotta e con traiettoria irregolare. Il controllo della stessa auto ha consentito di identificare un uomo di 63 anni, residente in zona, che era palesemente in stato di ebbrezza. La conferma del suo stato psicofisico alterato è stata ottenuta attraverso il test effettuato con l’etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolico di 1.30 g/l . L’uomo è stato denunciato e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione e la decurtazione di 10 punti. A sua discolpa l’uomo ha affermato di essersi recato poco prima in un locale della zona per festeggiare il suo compleanno.