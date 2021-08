"Attenti a quella falsa mail di Sky"

“Informazioni di pagamento errate. Gentile cliente, per favore aggiorna i tuoi dati di pagamento”.

E' la falsa mail proveniente da Sky che segnala la Polizia Postale e delle Comunicazioni: "Non cadere nel tranello. Non cliccare mai sul link contenuto nel messaggio - avvertono le forze dell'ordine - Verifica sempre la fonte di provenienza del messaggio. Non inserire mai i tuoi dati personali o bancari, potresti pentirtene".