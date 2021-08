Costanzana: in giardino aveva 48 piante di marijuana, denunciato

I poliziotti hanno trovato nel giardino della sua abitazione a Costanzana 48 piante di marijuana: così per un uomo di 52 anni è scattata la denuncia a piede libero.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 agosto la Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha denunciato a piede libero un uomo di 52anni per aver coltivato, senza la necessaria autorizzazione, 48 piante di marijuana, delle dimensioni comprese tra 0,90 e 3.30 metri. L’attività investigativa è partita da alcuni riscontri su di una segnalazione che ha indicato l’uomo quale coltivatore di piante di marijuana; dopo alcune verifiche e servizi di osservazione è stata localizzata l’abitazione con il giardino annesso nel Comune di Costanzana. Una volta identificato, l'uomo è stato perquisito, così come la sua abitazione, ritrovando all’interno della sua proprietà le piante di marijuana coltivate all’interno di grossi vasi in plastica. "Di fatto all’interno del giardino/orto ubicato di fronte la sua abitazione, l’uomo aveva adibito il terreno a vera e propria coltivazione di marijuana che si presentava già in avanzato stato di crescita - spiegano dalla Questura - Alcune piante, infatti, oltre ad essere di notevoli dimensioni, presentavano anche le caratteristiche “cime” da cui si ricava il prodotto da consumare".

Dopo il sequestro, il prodotto è stato successivamente analizzato dal personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Vercelli; quest’ultimo, dopo aver prelevato alcuni campioni di inflorescenze, ha confermato l’esito positivo al narcotest, confermando che si era in presenza di marijuana.