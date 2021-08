Tangenziale Est di Novara: dal 23 agosto sostituita l'illuminazione

Avanzano i lavori di sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti con lampade a Led lungo i rami di svincolo della statale 703 “Tangenziale Est di Novara”.

"A partire da lunedì 23 agosto le lavorazioni interesseranno la rampa di uscita per Milano dalla tangenziale per chi procede in direzione Vercelli, al km 9,500 (intersezione con la SS11), e la rampa di ingresso in tangenziale dalla statale 11 in direzione Vercelli - fa sapere Anas - Per l’intera durata dell’intervento lungo l’asse principale della statale - in direzione Vercelli - sarà inoltre in vigore il restringimento della carreggiata per un tratto di circa 200 metri". Fino al termine dei lavori, il cui completamento è previsto entro il 10 settembre, la circolazione da Laghi in direzione Vercelli potrà proseguire in direzione Milano utilizzando lo svincolo precedente al km 9,400. "Chi percorre la SS11 da Novara in direzione Vercelli potrà proseguire fino al km 103 della statale 11 e invertire la marcia fino alla reimmissione in tangenziale", consiglia Anas.