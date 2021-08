Si gettano nel fiume Sesia e salvano papà, mamma e figlia

Grazie al loro pronto intervento, mamma, papà e una bimba di quattro anni sono stati strappati alle correnti del fiume. Mercoledì pomeriggio, infatti, Ivan Foglia e Luigi Biscaldi hanno evitato una nuova tragedia nella Sesia. Un altro episodio che poteva terminare in modo tragico, come avvenuto poche settimane fa per un ragazzo pakistano, annegato nello stesso fiume, e quindi un episodio che deve far riflettere sui provvedimenti da prendere per evitare che certi tratti di sponda siano accessibili.