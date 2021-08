San Germano: litiga col vicino e lo minaccia con una scacciacani

Litiga col vicino a causa del fumo della sigaretta, i due vengono alle mani e il "fumatore" minaccia il condomino con una pistola.

I carabinieri della stazione di San Germano hanno denunciato una persona per minacce gravi. L’altra sera, in un condominio del paese, uno dei residenti stava fumando nell’atrio del palazzo, ma l’odore di fumo ha raggiunto la finestra dell'altro condomino, tant’è che quest’ultimo lo ha invitato a spostarsi. Tale invito però non è stato accolto di buon grado, e i due hanno iniziato a discutere animatamente sino ad arrivare a spintonarsi. Il “fumatore” non contento, è rientrato in casa e subito dopo è uscito impugnando un revolver che ha mostrato al vicino con fare minaccioso.

La vittima, impaurita, è rientrata in casa ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri che sono sopraggiunti dopo poco. La successiva perquisizione dell’abitazione dell’aggressore ha permesso di trovare l’arma utilizzata, una scacciacani con relative munizioni, che sono state sequestrate. L'uomo, di 66 anni, è stato denunciato per minacce gravi alla Procura della Repubblica di Vercelli.