Patrick Silva: dal Baseball Vercelli all'oro europeo

Ha 12 anni e ha già vinto due titoli europei Under 12 con la Nazionale italiana di baseball. E’ una promessa di questo sport, gioca nel Baseball Vercelli, vive in città e si chiama Patrick Silva: da poco ha conquistato l’oro con la Nazionale a Mortsel in Belgio e adesso non vede l’ora di partecipare al Mondiale di Tainan, a Taiwan.





