L'Asl Vercelli ricerca strutture alberghiere per pazienti Covid

Sul sito dell'Asl di Vercelli è stato pubblicato un avviso per la ricerca di strutture ricettive alberghiere per pazienti Covid asintomatici o che non necessitano una specifica assistenza medica per i quali non è possibile l'isolamento domiciliare (leggi qui termini e condizioni). In precedenza questo servizio era svolto dall'Ostello della gioventù "Pinocchio" di Varallo.

Le strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'Asl che desiderino manifestare interesse per la proposta possono inviare la propria candidatura, o richiedere eventuali delucidazioni, alla mail [email protected] entro venerdì 10 settembre.