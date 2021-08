Eutanasia legale: i pro e i contro al referendum

Referendum “eutanasia legale”: a Vercelli sono state raccolte oltre tremila firme.

I rappresentanti del Comitato promotore spiegano: "Non è un voto per decidere della vita degli altri, è un voto che rende ognuno di noi libero di decidere non solo della propria vita, ma anche della propria fine, è una norma di civiltà". Tra i contrari c’è l’Amci (Associazione medici cattolici italiani). Il vicepresidente nazionale, il vercellese Franco Balzaretti, afferma: "Questa legge, se approvata, aprirebbe a nostro parere orizzonti inquietanti. Un medico deve combattere la malattia, tutelare la vita, non sopprimere i pazienti".

