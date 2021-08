Anziani: "L'isolamento ne ha peggiorato le condizioni"

In uno studio dell’Asl Vercelli guidato dal neurologo Cristoforo Comi, a cui ha partecipato anche Barbara Sarasso , responsabile del Cdcd (Centro per i disturbi cognitivi e demenze), viene evidenziato come “l’isolamento del primo lockdown abbia accelerato il processo di decadimento delle funzioni cognitive dei pazienti con demenza”. "Molti anziani rimasti soli rischiano di crollare" afferma la geriatra. Che parla anche di Alzheimer e prevenzione nel Vercellese.

