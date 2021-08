Piemonte: sono 879 mila le persone che non si sono ancora vaccinate

Oltre il 92% di tutti gli aderenti alla campagna vaccinale hanno già ricevuto in Piemonte almeno una dose e più dell’82% ha completato l’intero ciclo vaccinale.

Lo fa sapere l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, che fa sapere: "Ci sono però 879 mila persone in tutto, e di queste 331 mila hanno più di 50 anni, che ad oggi nella nostra regione non hanno ancora espresso la volontà di ricevere il vaccino ed è fondamentale che lo facciano. Sosteniamo da sempre la libertà della vaccinazione, ma sosteniamo anche la nostra libertà, come istituzione, di lavorare ogni giorno per convincere e spiegare che il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questa emergenza".

"È lo strumento che permetterà ai nostri figli di tornare a scuola in presenza e alle nostre aziende di non chiudere - Sottolinea Icardi - Il vaccino ci permetterà di vivere una nuova normalità, di cui abbiamo tutti davvero bisogno".