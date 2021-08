Da mercoledì 18 agosto accesso alle vaccinazioni senza prenotazione

A partire da mercoledì 18 agosto sarà possibile per tutti accedere anche senza prenotazione ai centri vaccinali del Globo di Borgo Vercelli e del Teatro Pro loco di Borgosesia, dalle 9 alle 13.

Lo fa sapere l'Asl Vercelli, spiegando che "gli altri centri vaccinali del territorio di competenza dell'Asl di Vercelli continueranno ad essere attivi per effettuare le vaccinazioni delle persone che hanno effettuato la pre adesione sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it (così come Il Globo e Il Teatro Pro Loco oltre la fascia oraria indicata). Si comunica inoltre che, in accordo con il Comune di Vercelli, il centro vaccinale dell'ex monastero di Santa Chiara verrà dismesso a partire da giovedì 19 agosto".

L'Asl di Vercelli manterrà l'obiettivo assegnato dalla regione Piemonte di circa mille vaccinazioni giornaliere. Per agevolare l'accesso diretto e verificare il tipo di vaccino somministrato si ricorda la possibilità di contattare i numeri di infoline dedicata: 334.6211743 o 366.9357045, attivi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.