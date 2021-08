Tamponi a prezzi ridotti nelle farmacie vercellesi

Test rapidi per il Green Pass a prezzi agevolati e intesa con la Regione per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, il ritiro dei referti e il pagamento dei ticket in farmacia. Sono due accordi siglati, il primo a livello nazionale, il secondo con la Regione Piemonte e con Assofarm, da Federfarma.

L'intervista sul numero de La Sesia in edicola venerdì 13 agosto

Alle obiezioni sul numero ridotto di adesioni nel Vercellese (a ieri, giovedì 12 agosto, erano 18 più le 4 Comunali in città) il presidente provinciale Piero Zantonelli replica: "Nel nostro territorio ci sono farmacie piccole che non rientrano negli standard richiesti per effettuare i tamponi".