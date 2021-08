Tronzano: in casa una serra per coltivare stupefacenti, denunciato

I carabinieri della stazione di San Germano hanno denunciato un uomo di 43 anni per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

I militari nei giorni scorsi erano venuti a conoscenza da alcune fonti confidenziali che in un’abitazione di Tronzano era stata allestita una serra per la coltivazione di stupefacenti. Dopo alcuni servizi di osservazione i carabinieri hanno individuato l’abitazione di un 43 enne e proceduto alla sua perquisizione, che ha permesso di rinvenire in casa oltre 50 grammi di stupefacente (marijuana) già essiccato, mentre nel giardino sono state ritrovate 14 piante di cannabis indica (tutto sequestrato). L'uomo, incensurato, è stato denunciato a piede libero per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica di Vercelli.