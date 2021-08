Patenti di guida e revisioni: ecco le nuove scadenze

Nuove scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli. Con una circolare del 27 luglio 2021 (clicca qui per leggere l'intero testo), il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Mobilità sostenibili ha comunicato le nuove disposizioni, tenuto conto che la data del 31 dicembre 2021 è stata fissata fine dell'emergenza sanitaria.

Esame di teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l'ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.

Fogli rosa: i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati fino 31 marzo 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.



Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare: per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 maggio 2021 sono valide fino al 31 marzo 2022; tra 1° giugno 2021 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale; tra 1° luglio 2021 e 31 dicembre 2021 sono valide fino al 31 marzo 2022. Per circolare negli altri Paesi membri dell’Ue le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale; tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021; tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale. Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze: i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 - articolo 5). Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.