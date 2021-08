Il prefetto Lucio Parente: "Occhio di riguardo per giovani e lavoro"

"Sono orgoglioso di aver assunto il mio primo incarico in una Prefettura prestigiosa come quella di Vercelli, e soprattutto in un territorio ricco di storia, di tradizioni e di patrimonio culturale e naturale". Ha esordito così Lucio Parente, nuovo prefetto di Vercelli, nel corso della presentazione ufficiale di ieri, giovedì 12 agosto, che ha promesso "un occhio di riguardo per giovani, lavoro e questione sociale".

