Esodo di Ferragosto: le raccomandazioni della Polizia stradale

In vista degli spostamenti verso le località turistiche, anche di transito da e verso altri Paesi, specie in questa settimana di Ferragosto, Viabilità Italia ha predisposto il calendario contenente le previsioni di traffico ed i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate relativo al mese di agosto.

Lo comunica la Polizia stradale, che fa sapere che altri documenti utili per coloro che si metteranno in viaggio sono disponibili sul sito istituzionale (clicca qui), dove si possono trovare il calendario traffico intenso 2021; le giornate critiche per traffico intenso sulle autostrade; la mappatura degli itinerari alternativi (nord - centro - sud) da utilizzare in caso di congestione in alcuni punti della rete autostradale italiana. Inoltre sono scaricabili l'indicazione dei presidi (nord - centro - sud) delle Forze dell'Ordine presso i caselli e le tratte autostradali; i cantieri inamovibili sulla rete autostradale a pedaggio e a libero transito; il piano di vigilanza aerea; l'elenco delle società concessionarie ed aree geografiche d'Italia; il calendario giornate di maggior traffico ferroviario.



"Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo - sottolineano dalla Polizia stradale - Attenzione alla concentrazione alla guida e mantenere sempre la massima prudenza, a tutela di sè e dei passeggeri utilizzare sempre, anche in caso di tragitti brevi, le cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che posteriori". Importante seguire sempre le notizie aggiornate sul traffico attraverso le trasmissioni specifiche. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “Vai” (Viabilità Anas Integrata). Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148. Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali.