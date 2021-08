Crescentino: per Marylin Pera fatale la coltellata alla gola

Profonda commozione hanno suscitato in provincia di Vercelli le morti di Dino Sgaggero, operaio di 40 anni residente a Borgo d’Ale, e di Marylin Pera, 39, originaria di Crescentino. Il primo è stato stroncato da un malore mentre si trovava sul lavoro, in un cantiere del suo paese; la seconda è stata uccisa dall’uomo con cui da poco era andata a convivere a Vigevano. Due storie completamente diverse, ma purtroppo accomunate da un particolare che le rende ancora più tragiche: entrambi avevano figli, una bambina lui, due bambini lei.



Dopo cinque giorni di agonia in ospedale, sono state avviate la pratiche per la donazione degli organi di Sgaggero. A Crescentino, un’amica di Marylin Pera la descrive come "una donna molto buona, anche con chi non lo meritava".

