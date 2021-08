Vercelli: svaligia un distributore di carburante, arrestato

Scassina un distributore di carburante, ma viene identificato ed arrestato per furto aggravato.

Lunedì notte, verso l'1,30, la Sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un furto in atto in un distributore di carburante a Vercelli, inviando le volanti. Giunti nel luogo segnalato, gli agenti non hanno trovato il soggetto segnalato, notando tuttavia lo sportello di una delle colonnine di pagamento automatiche forzato nella parte inferiore e che nell’autolavaggio adiacente vi era lo sportello di uno dei due distributori automatici di gettoni aperto con evidenti segni di scasso. "Dall’analisi del sistema di video sorveglianza del distributore e grazie alla conoscenza dei pregiudicati locali, i poliziotti riconoscevano, quale autore del reato, poco prima commesso, un diciannovenne pregiudicato vercellese, già sottoposto al regime della sorveglianza speciale a seguito dei numerosi reati precedentemente perpetrati", aggiunge la Questura.

Gli uomini della Squadra Volante si sono recati, quindi, a casa del ladro e, oltre a rinvenire gli abiti indossati al momento dei furti, hanno recuperato il bottino. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura, arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.