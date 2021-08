Tamponi a prezzo calmierato: sono 14 le farmacie aderenti nel Vercellese

Sono diventate 14 nel vercellese nell'ultimo aggiornamento del Commissario straordinario Figliuolo (clicca qui per vedere l'elenco) le farmacie aderenti al protocollo tamponi a prezzo calmierato: il documento prevede che nelle farmacie aderenti il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro.

"Come ho scritto nel mio primo post e intervento di sabato che faceva riferimento all'elenco pubblicato il 6 agosto, poi ripreso dai giornali, si tratta di un elenco in divenire che è destinato ad aumentare di numero, come auspico, per fornire un servizio al cittadino che per vari motivi non sia, (o non sia ancora) in possesso di Green Pass - spiega il presidente della Commissione regionale Sanità Alessandro Stecco - Grazie a tutti coloro che hanno aderito e stanno aderendo".