Piscina coperta: inaugurazione il 19 settembre

Sarà inaugurata domenica 19 settembre la piscina coperta al Centro nuoto di Vercelli.

L’impianto natatorio è dotato di una vasca lunga 25 metri e larga 12,5 metri con sei corsie. La piscina, inoltre, è omologata per la Federazione italiana nuoto (Fin): “Inizialmente la vasca nasceva con 8 centimetri in meno, ma è stata eliminata una testata e poi ricostruita per permettere di svolgere le gare” aveva spiegato l’Amministrazione. Il gestore sarà la Pralino Sport di Sandigliano. L'annuncio è arrivato dal vicesindaco Massimo Simion.