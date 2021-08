Cigliano: quattro giovani denunciati per detenzione di stupefacenti

I carabinieri della stazione di Cigliano nel corso dell’ultimo fine settimana hanno eseguito due sequestri ingenti di stupefacenti denunciando a piede libero quattro giovani.

Al fine di contenere il consumo di sostanze stupefacenti che, con l’attenuarsi delle imposizioni dettate dalle norme anticovid, è aumentato, sono stati intensificati i controlli lungo le arterie stradali nonché nei luoghi di abituale ritrovo di giovani della provincia vercellese. In due circostanze, i carabinieri della stazione di Cigliano hanno identificato quattro giovani che sono stati trovati in possesso di ingenti quantitativi di stupefacenti. In particolare, durante un controllo stradale lungo la SS11 una pattuglia ha imposto l’alt ad un’autovettura, a bordo della quale vi erano presenti due giovani residenti nel biellese che alla vista dei militari hanno iniziato ad innervosirsi. Uno dei due è risultato avere precedenti per traffico di stupefacenti e quindi i carabinieri hanno deciso di ispezionare il mezzo, rinvenendo nel vano porta oggetti un involucro contenente un panetto di stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 100 (sequestrato).

In una seconda occasione, i carabinieri sono venuti a conoscenza da alcune fonti confidenziali che due giovani conviventi avevano allestito una serra in una cascina di Moncrivello, dove coltivavano dello stupefacente. A seguito di alcuni servizi di osservazione, i carabinieri hanno localizzato la casa e quindi hanno deciso di procedere alla perquisizione, che ha permesso di rinvenire nella parte posteriore della cascina un’area cortilizia dedicata ad orto, ove, tuttavia, al posto degli ortaggi erano coltivate tre piante di marijuana. In casa è stato ritrovato altro stupefacente essiccato della medesima specie (tutto sequestrato). I quattro giovani sono stati tutti denunciati a piede libero per detenzione e coltivazione di stupefacenti alla Procura della Repubblica di Vercelli.