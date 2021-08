Tamponi a prezzo calmierato: "Ad ora poche farmacie aderenti nel Vercellese"

"Sarebbero solo 5 tra Vercellese, Vco e Novarese (e nessuna nei capoluoghi di provincia) le farmacie che effettuano tamponi a prezzo calmierato nell'elenco del governo, al primo aggiornamento del 6 agosto, tra le 200 farmacie piemontesi a seguito dell'accordo nazionale collegato al Green Pass".

Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità, interviene sulla questione della bassa adesione, ad oggi, delle farmacie vercellesi al Protocollo siglato tra Governo e Federfarma, che fornisce ai cittadini la possibilità di effettuare i tamponi antigenici rapidi in farmacia a prezzo calmierato, con particolare attenzione alla fascia dei più giovani: 8 euro per gli under 18 e 15 per gli over 18 (clicca qui per vedere l'elenco). "E' la prima versione di un elenco in rapido aggiornamento dopo un accordo nazionale su input del Governo, dovranno necessariamente aumentare - spiega il medico vercellese - Ho comunque segnalato prontamente alla Giunta Regionale la cosa, pur essendo le farmacie soggetti privati, per stimolarne la maggiore adesione possibile".