Vercelli: arrestato un uomo condannato per furto in Romania

Ieri pomeriggio, venerdì 6 agosto, la Polizia di Stato di Vercelli ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino di un uomo resosi colpevole del reato di furto.

L’uomo, un trentenne di origine rumena, ma da tantissimi anni residente in Provincia di Vercelli, si era reso responsabile negli anni precedenti di numerosi reati contro il patrimonio, ed in particolare furti, perpetrati in Romania fino al 2014. Per tali reati l’uomo era stato condannato in Romania con sentenza passata in giudicato, con conseguente richiesta di estradizione presentata dalle autorità rumene. Il rumeno, tuttavia, in virtù del fatto che è da tempo residente in Italia, occupato regolarmente in un’azienda del vercellese e con una figlia appena nata, ha chiesto alle autorità italiane di poter scontare la pena in Italia. Accettata la richiesta, l’autorità giudiziaria italiana ha emesso l’ordine di carcerazione da scontare in Italia.

Ieri pomeriggio l’uomo, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e reati contro il patrimonio, è stato raggiunto dagli uomini della Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di Vercelli che lo hanno arrestato e, dopo gli atti di rito, portato nella casa circondariale dove l’arrestato dovrà scontare una pena di circa tre anni di reclusione.