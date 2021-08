Green pass: tutte le novità per scuola, trasporti ed eventi sportivi

Oltre all’obbligo per gli studenti universitari, ma non per i minorenni nelle scuole di vario grado, anche il personale scolastico e universitario dovrà presentare la certificazione verde per poter svolgere il proprio lavoro. E' una delle novità presenti nel decreto legge emanato dal Consiglio dei ministri, riunitosi nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 agosto. Vediamole nei dettagli:



Scuole e Università

Anno scolastico in presenza, salvo provvedimenti di chiusura in caso di sviluppo di focolai locali o territoriali o rischi estremamente elevati di contagio. Mascherine obbligatorie per tutti, tranne: bambini sotto i 6 anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con uso mascherina con certificazione medica; soggetti impegnati in attività sportive. Le Scuole e le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Resta vietato l'accesso alle scuole e alle università a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura oltre i 37,5°. Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green Pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.



Trasporti

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aerei passeggeri; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto - quindi si parla in particolare bus locali - può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio. L'obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi

Per gli eventi all'aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.