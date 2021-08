Vercelli: il PalaPiacco rinnova infissi e spogliatoi

Il PalaPiacco si rinnova. Il Comune di Vercelli ha redatto il progetto definitivo per l’efficientamento energetico e la riqualificazione della manica degli spogliatoi dell’impianto di via Donizetti.

Tra gli interventi c’è la sostituzione degli infissi esterni di tutto l'edificio, utile soprattutto per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Un altro intervento riguarderà il rifacimento degli spogliatoi maschili, femminili, per l'arbitraggio e l'infermeria.

