Malattie sessualmente trasmissibili: "Fondamentale la prevenzione"

"I modi più efficaci di prevenire le malattie sessualmente trasmissibili restano, oltre naturalmente all’uso del preservativo, la formazione e l’informazione".

Maria Esposito è la responsabile dell’Ambulatorio di malattie a trasmissione sessuale (Mts) dell’Asl Vercelli, che fa capo alla struttura complessa Malattie infettive diretta da Silvio Borrè. Il numero di accessi annui all’ambulatorio, di cui circa 400 per Hiv, "sono solo la punta di un iceberg: molti non si rivolgono a noi per vergogna, altri perché, non presentando sintomatologia evidente, semplicemente non sanno di aver contratto una Mts".

