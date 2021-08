Asl Vercelli: giornata vaccinali per i ragazzi col supporto del pediatra

L'Asl di Vercelli dedica in questi giorni alcune giornate vaccinali ai ragazzi dai 12 ai 15 con la presenza di un medico pediatra che può rispondere ad eventuali domande o dubbi dei genitori.

"In queste giornate saranno raggruppati i ragazzi che hanno effettuato la prenotazione nei giorni immediatamente precedenti e saranno garantite anche un numero maggiore di dosi per l'accesso diretto senza prenotazione", spiegano dall'Asl.

Le giornate in programma sono: 4 agosto a Borgosesia, via Sesone, con la pediatra Daniela Campra (180 ragazzi + accesso diretto); 5 agosto a Vercelli, via Farini con il Primario di Pediatria Gianluca Cosi (190 ragazzi + accesso diretto); 17 agosto a Vercelli, via Farini con il Primario di pediatria Gianluca Cosi (80 ragazzi per ora a cui si aggiungeranno i nuovi prenotati sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it). In agosto sarà programmata una ulteriore giornata - in data da definire - al Bowling Serravalle Sesia. "In queste giornate offriamo una maggior disponibilità di dosi ad accesso libero a questa fascia di età", precisano dall'Asl Vercelli.

Intanto ieri, martedì 3 agosto, sono arrivate e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 58.400 dosi di vaccino Moderna. La fornitura comprende le 20.000 dosi chieste ed ottenute dal presidente Alberto Cirio al generale Figliuolo per accelerare in particolare la vaccinazione della fascia 12-19 anni.