Incendio all'area industriale: spente le fiamme

Si sono conclusi i lavori di spegnimento dell'incendio che ha interessato la zona dell'ex Polioli, nell'area industriale di Vercelli (vedi qui) In data odierna poco dopo le ore 14 tre squadre del Comando dei vigili del fuoco di Vercelli sono intervenute per un incendio che ha visto coinvolta una torre di raffreddamento. Non si segnalano feriti o intossicati.