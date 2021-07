Mercato libero, Piemonte terza regione

Il Piemonte è la terza regione per percentuale di impianti attivi nel mercato libero dell'energia, con un 62% di utenze già passate al nuovo regime. Gli impianti attivi sono 1.427.046, quelli nel mercato libero 883.165. Nella provincia di Vercelli la percentuale di utenti nel mercato libero è pari al 69,02% per un totale di “punti attivi” nel mercato libero di 64.057 unità. L’incremento delle utenze tra il 2019 e il 2021 è stato del 15,91% con un ammontare di nuovi contratti nel mercato libero di 8.793 utenze. Questo ha portato all’inizio dell’anno a far posizionare la provincia di Vercelli in quarta posizione nella classifica delle province con maggior percentuale di utenze nel nuovo mercato rispetto al totale dei punti attivi.