Vercelli: vola via il tetto della palestra Bertinetti

Il forte vento che ha interessato in questi ultimi minuti Vercelli ha scoperchiato la copertura della palestra Bertinetti: nella foto si nota il tetto della struttura volato via dopo le violente folate che hanno colpito il capoluogo.

I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'edificio.

In strada Torino un palo è stato danneggiato dalle raffiche di vento.