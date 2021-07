Vercelli: un dono alla Pediatria per ricordare il piccolo Tommaso

Per ricordare il piccolo Tommaso Musazzo, morto lo scorso febbraio a pochi giorni dalla nascita per una rara patologia genetica, la famiglia ha donato alla Pediatria dell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli una poltrona per l'allattamento.

"Un gesto particolarmente significativo per cui la direzione dell'Asl e tutto il reparto di Pediatria ringraziano la famiglia di Tommaso e in particolare la madre Alessia (nella foto insieme al nonno, al direttore generale dell'Asl Eva Colombo, al primario Gianluca Cosi e alla coordinatrice infermieristica Michela Braghin).