Confagricoltura Vercelli Biella: Benedetto Coppo nuovo presidente

Benedetto Coppo succede a Giovanni Perinotti alla guida di Confagricoltura Vercelli e Biella.

"Il neo eletto Consiglio direttivo di Confagricoltura Vercelli e Biella, riunitosi oggi, venerdì 23 luglio, nella propria sede, ha eletto per acclamazione il dottor Benedetto Coppo come presidente dell'organizzazione datoriale - fanno sapere da Confagricoltura - Coppo succede a Giovanni Perinotti che ha ricoperto, con grande dedizione, per due mandati consecutivi la carica di Presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella". Benedetto Coppo, 61 anni, agronomo, è titolare e conduttore insieme alla propria famiglia di aziende ad indirizzo risicolo. Lo affiancheranno nel suo mandato il vice presidente vicario Maurizio Baldo, i vice presidenti Renato Delsignore e Carlo Zaccaria insieme ai consiglieri Vilma Bussa, Federica Busso, Maddalena Francese, Cinzia Travaglini, Simona Vaccino, Alberto Buzzi, Giuseppino Delsignore, Riccardo Ghisleri, Marco Monateri, Vito Prando, Luigi Saviolo, Davide Zampa.