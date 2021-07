Vercellese: produzione industriale e assunzioni in crescita

Domanda di lavoro in ripresa in tutte le province del quadrante: sono alcune delle indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Numeri estremamente incoraggianti si riscontrano nella provincia di Vercelli, dove le assunzioni programmate a luglio 2021 ammontano a 1.090, 630 unità in più rispetto a luglio 2020 e 180 in più rispetto a luglio 2019.

Secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) per il trimestre luglio-settembre 2021, il saldo tra la percentuale degli imprenditori che si dichiarano ottimisti e quella di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione registra importanti aumenti in entrambi i territori, posizionandosi a 12,8 punti in provincia di Vercelli (rispetto ai precedenti 2,2).

