Il Governo premia Vercelli: 41 milioni per tre progetti

Finanziamenti per tre grandi progetti presentati dal Comune di Vercelli, per un totale di 41 milioni di euro: riguardano interventi di rigenerazione nel centro storico e urbano, sul lungofiume e sul territorio agricolo. I progetti si inseriscono nel programma nazionale qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) che ha l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Il provvedimento complessivo del Mit è di 3,2 miliardi. In tutto sono state ammesse 271 proposte, tra cui figurano quelle di Vercelli, con due progetti da 15 milioni e uno da 11.

