Vercelli, rissa nel centro storico: sette persone denunciate

Rissa nel centro storico di Vercelli: la polizia denuncia sette persone tra i 20 e i 35 anni.

A conclusione delle indagini relative ad una rissa avvenuta tra alcuni giovani avvenuta la notte del 10 luglio scorso in piazza Cavour, la Polizia di Stato – Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico, ha denunciato sette giovani tra i 20 e i 35 anni. "La rissa, iniziata per futili motivi di gelosia tra alcune ragazze, nei pressi di un esercizio pubblico di piazza Cavour, si protraeva per le vie del centro anche in modo cruento, tanto che tre persone che vi partecipavano riportavano lesioni giudicate guaribili dai 7 ai 10 giorni - riferisce la Questura - Uno di essi riportava nella circostanza la rottura di un dente".

Il personale delle volanti, intervenuto in seguito ad una segnalazione sulla linea di emergenza, ha ricostruito l’episodio, anche sulla base delle testimonianze e delle immagini del circuito di videosorveglianza, individuando i sette partecipanti e procedendo alla denuncia all’autorità giudiziaria.