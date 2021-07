Vercelli: prenotazioni online per la carta d'identità elettronica

Sono attive le prenotazioni on-line per il rilascio della Carta d’identità Elettronica: non sarà più necessario chiamare il numero verde dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico: 800618101.

Rimarrà invece disponibile per le prenotazioni ed informazioni il numero dell’Ufficio Anagrafe: 0161-596302, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00. Per effettuare la prenotazione è necessario collegarsi al sito istituzionale del Comune di Vercelli, selezionare il box rosso con la scritta Filo Diretto con il Cittadino → Accesso al servizio →Presentazione istanze on-line → Servizi demografici → Prenota appuntamento → Seleziona rilascio C.I.E. A quel punto si aprirà una videata dove compariranno i giorni e gli orari disponibili, sarà così possibile selezionarne uno e prenotare.

“Abbiamo pensato di dare la possibilità ai cittadini di prenotare comodamente da pc o da mobile – spiega il sindaco Andrea Corsaro – è una scelta che permette di velocizzare le procedure e di semplificarle a beneficio di tutti”. Aggiunge l’assessore Ombretta Olivetti: “Tutti coloro che sono in difficoltà con le prenotazioni on-line e che non sono avvezzi all’utilizzo del pc, possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà ad effettuare la prenotazione on-line”. Si ricorda che gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe sono aperti al pubblico ad accesso libero, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00, per i seguenti servizi: certificazione anagrafica, autentiche di firma, copia conforme e variazioni di indirizzo all’interno del comune. Rimane su prenotazione il cambio di residenza da fuori comune e dall’estero, per il quale bisogna chiamare lo 0161-596289, nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30; martedì e venerdì dalle 12.00 alle 14.00.