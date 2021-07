"Vaccinato con Reithera, non posso ricevere il Green Pass"

“Faccio nuovamente appello al ministro Speranza affinché non abbandoni chi, come me, ha preso parte alla sperimentazione del vaccino anti-Covid Reithera ma oggi non può ricevere il Green Pass". Lo chiede il deputato della Lega Paolo Tiramani.

"Io, infatti, sono uno di quei mille cittadini che si è offerto di testare il vaccino italiano, poi sospeso dalla Corte dei Conti, ma che non può ricevere il Green Pass perché Reithera non è stato riconosciuto e la sperimentazione è stata sospesa - prosegue Tiramani - Non solo, non posso neppure sottopormi ad altra vaccinazione perché ho già la copertura anticorpale. Insomma, ho preso parte in prima persona in una cosa in cui credevo ma, come diversi italiani, rischio di dover subire una discriminazione". Il deputato chiede pertanto "l’intervento del ministro della Salute per rimediare a questa falla che sta penalizzando seriamente diversi volontari che hanno dato un contributo importante alla ricerca italiana”.