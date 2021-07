Vercelli, scontro frontale sulla Tangenziale Nord: due feriti

Poco dopo le 6,30 di stamattina, venerdì 16 luglio, una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Vercelli è intervenuta sulla tangenziale nord per un incidente stradale a seguito di scontro frontale tra un furgone e un'autovettura.



Gli operatori hanno provveduto ad estrarre i due feriti in collaborazione con il personale sanitario e messo in sicurezza i mezzi. Si registra attualmente un rallentamento del traffico per favorire le operazioni di soccorso. Intervenuti polizia e personale del 118.