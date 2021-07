Oldenico: furgone si ribalta in un campo

Oggi, lunedì 12 luglio, intorno alle 13,10 circa una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone nel territorio del Comune di Oldenico, appena fuori dal centro abitato, sulla Sp 594 direzione Gattinara.

L'intervento degli operatori è valso alla messa in sicurezza dell'area, mentre il conducente risultava in buone condizioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono intervenuti il personale 118 e i carabinieri di Buronzo per gli accertamenti del caso.