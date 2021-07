Vercelli: sottopasso dell'Isola chiuso per lavori

Per consentire lavori di tinteggiatura previsti dal piano di manutenzione, oggi mercoledì 7 e domani giovedì 8 luglio, dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17, il sottopasso ferroviario tra piazza Sant'Eusebio e via Restano sarà temporaneamente precluso alla circolazione di tutti i veicoli.

Una apposita segnaletica di preavviso di divieto di circolazione sarà posta alle intersezioni di corso Randaccio/W. Manzone-via Trento, via Trento-via Restano, via Dei Ciudin-via Trieste, corso Italia-piazza S. Eusebio.