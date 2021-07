Fondazione Crt: cinque mezzi per la protezione civile nel vercellese

Settantacinque nuovi mezzi della Protezione civile, acquistati con il contributo della Fondazione Crt per oltre 760.000 euro, entreranno in funzione in tutte le province del Piemonte e in Valle d’Aosta per il trasporto di persone e attrezzature sul territorio locale e nazionale.

Nella nostra provincia ne arriveranno cinque: al Gruppo presidio volontario Protezione civile della provincia di Vercelli; alla Croce rossa italiana Comitato di Vercelli; alla Croce rossa italiana di Borgosesia; alla squadra Anti Incendi Boschivi di Borgosesia; alla sezione valsesiana dell'Associazione nazionale alpini.

“Quest’anno Fondazione Crt ha aumentato le risorse per poter accogliere quasi il doppio delle domande rispetto al 2020, molte delle quali legate alla gestione della pandemia e al piano vaccinale in corso: un aiuto prezioso per il sistema della Protezione civile, che può disporre di ulteriori strumenti per prendersi cura delle persone e del territorio”, affermano il presidente di Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci. Fondazione Crt ha erogato complessivamente fino ad oggi oltre 7,5 milioni di euro per l'acquisto di 653 mezzi per la Protezione civile e 6,3 milioni per la costituzione e il mantenimento della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, dotata di mezzi pesanti in grado di intervenire nei casi d’emergenza regionale e nazionale.